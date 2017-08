Eks-bandeleder anker dom om beordret overfald

De dømte har nu to uger til at meddele, om de vil anke til landsretten. Og det vil Mohammed Daabas. Det oplyste hans forsvarer Mette Grith Stage umiddelbart efter dommen.

Den tidligere leder af banden Black Army i Odense Mohammed Daabas er mandag idømt otte måneders fængsel for at have beordret et overfald. Samtidig er fem andre mænd dømt i sagen, skriver netavisen fyens.dk.

Anklagemyndigheden ville have haft retten til at varetægtsfængsle Mohammed Daabas efter retsmødet. Men det gik retten ikke med til.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage fik overbevist retten om, at han skulle forlade retten som en fri mand - med mulighed for at tage hjem til sin højgravide kone. Og det fik han altså lov til.

Sammen med de andre tiltalte i sagen har Mohammed Daabas siddet varetægtsfængslet i fem måneder.

Ifølge TV2 Fyn meddelte Daabas mandag i retten, at han helt trækker sig fra bandemiljøet. Han skulle have indgået en aftale om at komme med i et exitprogram.

Begrundelsen for at forlade bandelivet skulle være konens graviditet.

Sagen drejer sig om et overfald den 8. marts. Det fandt sted på en Uno-X-tankstation på Åsumvej i Odense.

Her blev en 31-årig mand overfaldet med slag og spark.

Fem unge mænd mellem 18 og 23 år har under sagen erkendt, at det var dem, der slog og sparkede. Men at de skulle handle på ordre fra Daabas, har de nægtet.

På gerningstidspunktet var Daabas leder af den berygtede bande Black Army i Odense. Og blandt andet på baggrund af aflytningsmateriale valgte retten altså at dømme ham for at have beordret overfaldet.

Tre af de øvrige dømte fik domme på fem måneders fængsel. Den fjerde mand fik en noget hårdere straf på fængsel i et år og tre måneder.

Det skyldes dog, at han også er dømt for at have overdraget 100 gram heroin.

Han er ifølge fyens.dk i øvrigt søn af den tidligere bandeleder Fisfis, der er blevet udvist af Danmark under stor offentlig debat.