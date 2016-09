Ejendomsmægler skal betale millioner tilbage til familier

Den nordjyske ejendomsmægler Fritz Bredvig begik så mange faglige fejl, at han af Vestre Landsret er blevet dømt til at betale 7,4 millioner kroner til fire danske familier. Hertil kommer 706.000 kroner i sagsomkostninger.

Frits Bredvig ejede halvparten i et firma, Alanya Partners, der skulle udvikle og sælge ferielejligheder i feriebyen Alanya til især danskere.

I 2004 lagdes grunden til et stort feriekompleks i Kargicak Hills lidt uden for Alanya, og her skulle opføres 20 villaer og 20 blokke med hver fire lejligheder.

Fritz Bredvig blev kendt som udlandseksperten i 2004, hvor han udgav materiale om tryg handel med fast ejendom i udlandet.

Men de handler, han selv formidlede, var langt fra trygge, viste det sig.

I den aktuelle sag havde fire danske familier købt ejendomme. De var indforstået med at betale aconto-rater, og at de først kunne få endeligt skøde, når byggeriet var færdigt, og de sidste penge betalt.

Køberne indbetalte i alt 7,4 millioner kroner, men da Tyrkiet i 2008 indførte et stop for udlændinges køb af ejendomme, kunne de ikke få endeligt skøde.

De krævede deres indskud tilbage, men forgæves, hvorefter de rettede deres krav mod ejendomsmægleren.

For ifølge Dansk Ejendomsmæglerforenings normer for handel med fast ejendom skal mægleren sørge for, at de penge, som køberne indbetaler, er sikret, for eksempel gennem en bankgaranti, indtil der kan gives endeligt skøde.

Og det havde han ikke gjort. Pengene gik ind i salgsselskabet og er tabt for investorerne. Landsretten finder det samtidig skærpende, at han ejer halvparten af Alanya Partners og dermed var med til at bestemme, hvordan investorernes penge blev brugt.