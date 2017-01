Efterretningstjeneste undersøger nytårsnedbrud på tv-signal

YouSee har fundet fejlen, men arbejder på at forstå, hvordan 1,2 millioner mistede signalet nytårsaften.

- CFCS er tilsynsmyndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren - derfor er vi involveret i nytårsnedbruddet, lyder det.

Forsvarets Efterretningstjenestes cyberenhed, CFCS, hjælper nu YouSee med at undersøge årsagen til et omfattende nedbrud nytårsaften. Det skriver enheden på Twitter.

Over en million tv-seere blev ramt af nedbruddet, som indtraf kort inden dronningens nytårstale.

Assistancen er dog helt normal og i tråd med lovgivningen, understreger CFCS.

Fejlen skyldes et ekstremt kompliceret fysisk nedbrud. Men årsagen bag har YouSee ikke ønsket at løfte sløret for.

- Der er et analysearbejde i gang i øjeblikket. Vi har lokaliseret fejlen, men vi arbejder på at forstå, hvordan det kunne ske.

- Før vi har klarlagt det, har vi ikke lyst til at udtale os nærmere om baggrunden for nedbruddet, udtalte pressemedarbejder Povl Rasmussen tidligere mandag.

Til TV2 oplyser Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed, at han på nuværende tidspunkt ikke kan udtale sig om en mulig årsag til nedbruddet.

YouSee er Danmarks største udbyder af kabel-tv og næststørste udbyder af bredbånd. I alt mistede 1,2 millioner kunder tv-signal, og de værst ramte kunder stod uden tv-signal i op mod 30 timer.

Signalet røg lørdag omkring klokken 16.30. Dermed gik mange blandt andet glip af at se dronning Margrethes nytårstale.

Udfaldet fik søndag virksomheden til i en mail at love kunderne en "underholdningsoplevelse".

- Vi må desværre indlede år 2017 med at give dig vores uforbeholdne undskyldning.

- For mange af os er netop tv'et omdrejningspunkt for to vigtige nytårstraditioner: Dronningens nytårstale og rådhusklokkerne, der ringer det nye år ind. Vi undskylder derfor dybt til de mange, vi måtte skuffe på så betydningsfuld en aften, lød det ifølge flere medier i mailen.