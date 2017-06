Efterretningstjeneste har svært ved at skaffe it-nørder

Men hos Forsvarets Efterretningstjeneste er man ikke desto mindre meget interesseret i at ansætte folk, der kan knække vanskelige koder og få adgang til steder på nettet, der ellers er hermetisk lukket.

Faktisk er det et stigende problem at skaffe tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere med særlige it-kvalifikationer.

Det fortæller chefen for efterretningstjenesten, Lars Findsen, til Berlingske.

- Derfor går vi nye og mere kreative veje for at få folk med lige præcis den her særlige profil.

- Vi har virkelig gode folk, men konkurrencen bliver bare stadig mere skærpet, særlig i forhold til cybertruslen, siger han til avisen.

Jeppe Teglskov Jacobsen skriver som ph.d.-studerende ved Dansk Institut for Internationale Studier projekt om brugen af offensive cyberkapabiliteter i militær sammenhæng.

Han siger, at rekrutteringsproblemet ikke kun er et dansk fænomen.

Det skyldes for det første, at der ikke er så mange at plukke af med de fornødne evner.

- Samtidig kommer mange af dem, man skal bruge, fra et miljø, som måske traditionelt distancerer sig fra efterretningstjenester.

- Og ovenikøbet er der en kæmpe konkurrence fra den private sektor, som kan betale meget mere end staten.

Hvad Forsvarets Efterretningstjenestes budget angår, er det øget med 30 procent de seneste tre år.