Forsvarets Efterretningstjenestes chef, Lars Findsen, mener, at der er grund til at bekymre sig om Islamisk Stats brug af droner og kemiske våben.

Efterretningschef advarer mod IS-angreb med kemiske våben

Efterretningschef Lars Findsen advarer om risikoen for, at IS kan bruge droner og radioaktive våben i Vesten.

Nu frygter efterretningstjenester, eksperter og Europol, der er EU's politienhed, at IS overfører metoderne til at angribe Vesten med samme slags kraftige våben.

Det skriver Jyllands-Posten søndag.

Der er "en potentiel risiko", som vokser, i takt med at IS-krigere vender hjem til Europa. Den trussel tager Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) alvorligt, siger FE-chef Lars Findsen.

- Der er eksempler på, at IS har anvendt kemiske våben på slagmarken, siger han til avisen.

Europol advarer i en ny rapport også om risikoen for kemiske og biologiske angreb.

Enheden henviser til, at IS har anvendt senneps- og kloringas. Europol mener også, at IS har "inkluderet personer, der tidligere var involveret i Iraks våbenprogram".

Rapporter tyder ifølge Jyllands-Posten også på, at IS har fået fingre i radioaktivt materiale fra hospitaler og forskningscentre i erobrede byer, ligesom IS angiveligt har forsket i radioaktive "beskidte" bomber.

I Storbritannien er der bekymring for, at IS vil bruge droner til angreb. I oktober dræbte en IS-drone udstyret med sprængstof to krigere i Irak, og ifølge FE-chefen er der grund til bekymring.

- Vi har fulgt deres (IS, red.) brug af droner på slagmarken og set, hvordan kapaciteten løbende har udviklet sig. Det er klart, at der er en potentiel risiko for, at IS kan overføre de erfaringer, som de måtte opbygge dernede, siger Findsen.

Han understreger, at "der dog endnu ikke er set våben baseret på radioaktivt eller biologisk materiale".