Efterlønner taber retssag om frivilligt arbejde

Selv om et foreningsdrevet fitnesscenter i Sunds ikke blev drevet med profit for øje, så var det i lovens forstand ikke frivilligt arbejde, at 63-årige Inge Precht arbejdede som instruktør i centret to timer om ugen.

Retten i Herning har fredag slået fast, at centret i realiteten fungerede som en konkurrent for et privat fitnesscenter i byen, og derfor er der ikke tale om frivilligt arbejde.

Det har betydning for Inge Precht, fordi hun på grund af sit arbejde i centret er blevet trukket i efterlønnen.

I dommens præmisser slår retten fast, at foreningen nok er at regne som en frivillig forening i visse lovgivninger - blandt andet er foreningen momsfritaget. Men det er den ikke, når det gælder arbejdsløshedsforsikringsloven.

Og det er den lov, som er i spil i forhold til Inge Precht.

Idrætsorganisationen DGI er gået ind i sagen på Inge Prechts side, og DGI har valgt at anke rettens dom.

- Det er en katastrofe for foreningslivet, og det kan vi ikke leve med. Derfor har vi anket dommen på stedet, siger DGI-formand Søren Møller i en pressemeddelelse.

Skulle landsretten til sin tid vælge at stadfæste byrettens dom, så kan DGI dog håbe på hjælp fra Christiansborg.

Tilbage i maj sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen nemlig, at man vil arbejde på at ændre reglerne.

- Jeg mener, at reglerne for dagpenge- og efterlønsmodtagere har været for stramme og for nidkære, lød det dengang.