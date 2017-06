Efterforskningen i sag om hvidvask gennem Nordea trækker ud

Her et år efter er efterforskningen stadig i gang. Anklagemyndigheden kan ikke sige noget om, hvornår arbejdet ventes afsluttet.

Det oplyser Helle Blendstrup Sørensen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik).

Politianmeldelsen kom efter en undersøgelse i juni 2015, hvor Nordeas danske afdeling blev gransket. Det gav anledning til en række påbud.

Finanstilsynet skrev i en meddelelse, at Nordea beskæftiger sig med områder, der er forbundet med "høj risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme".

Men banken har tilsyneladende været så dårlig til at overholde de krav, myndighederne stiller for at forhindre, at det sker. Og derfor blev banken politianmeldt.

- Det er Finanstilsynets vurdering, at bankens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj, vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

- Det er på baggrund af nærværende inspektion Finanstilsynets vurdering, at banken på mange væsentlige områder har betydelige udfordringer og ikke kan anses at opfylde kravene i hvidvaskloven, skrev Finanstilsynet.

Søik vil ikke løfte sløret for, hvordan efterforskningen skrider frem eller de nærmere omstændigheder i sagen.

Finanstilsynet anmeldte Nordea 17. juni 2016.