- Jeg synes, at det er tåbeligt, at man har en paragraf, der på den her måde beskytter religion. Derudover er det spild af samfundets ressourcer at rejse tiltale i den her slags sager, siger Peter Kofod Poulsen (DF).

Efter tiltale: DF genåbner angreb på blasfemi-paragraf

En 42-årig mand er blevet tiltalt for blasfemi. Paragraffen er gakket, mener Dansk Folkeparti.

Tiltalen har mødt kritik, og Dansk Folkeparti vil nu stille et beslutningsforslag, der skal afskaffe blasfemiparagraffen. Det oplyser partiets retsordfører, Peter Kofod Poulsen, der kalder paragraffen "gakket".

En 42-årig mand blev onsdag tiltalt for overtrædelse af blasfemiparagraffen, fordi han i december 2015 slog en video op på Facebook, hvor han brænder Koranen af.

- Det er ikke, fordi jeg skal anbefale folk at brænde hverken koraner eller bibler af. Men det er spild af de offentlige ressourcer at bruge tid på den slags, siger han.

- Vi har vigtigere ting at beskæftige os med i 2017 end at holde folk op på at brænde bøger af.

Det er ikke første gang, at Dansk Folkeparti ønsker at fjerne paragraffen.

Sidst en person blev dømt under paragraffen var i 1946. Onsdagens tiltale er den første siden 1971.

I 1997 brændte en kunstner en bibel af i TV-Avisen. Dengang afviste anklagemyndigheden at rejse tiltale. Det samme gjorde sig gældende i 2006 under den såkaldte Muhammed-krise.

Siden har en betænkning fra Straffelovrådet slået fast, at det er ulovligt at brænde hellige bøger som Biblen og Koranen af.

Det blev senest slået fast i 2015. Her vurderede rådet, at paragraffen ikke var til hinder for kritik af religion. Dengang sagde daværende justitsminister Mette Frederiksen i en pressemeddelelse:

- Jeg har svært ved at se, hvordan vi får et stærkere samfund, eller hvordan det vil kunne berige den offentlige debat, hvis man gjorde det lovligt at brænde hellige bøger af.

Socialdemokratiets politik har ikke ændret sig siden da. Partiets retsordfører, Trine Bramsen, oplyser, at partiet stadig ønsker at opretholde blasfemiparagraffen med henvisning til Straffelovrådets anbefaling.

Island og Norge afskaffede deres blasfemiparagraf i 2015, mens Sverige fjernede en paragraf, der ligner den danske, i 1970.