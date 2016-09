Det hidtil groveste overfald på fængselsbetjente fandt sted ved Nyborg Fængsel 12. juli, hvor en fængselsbetjent blev skudt flere gange i benene, da han var på vej på arbejde. Gårsdagens hændelse kommer i kølvandet på, at to politibetjente brutalt og koldblodigt blev skudt ned på Christiania i sidste uge.

Efter overfald: Forbund ønsker flere betjente i fængslerne

Det er ikke nok at skærpe straffen for vold og trusler mod betjente og fængselsbetjente.

Kim Østerbye er glad for justitsministerens forslag, men han mener ikke, at lovforsaget om at skærpe straffen for vold mod betjente og fængselsbetjente kan stå alene.

- Vi er nødt til at se, om der rent faktisk er sammenhæng mellem de fængselsbetjente, der er ude blandt fangerne hver eneste dag, og de opgaver, de skal løse.

- Det mener jeg ikke, der er. Det håber jeg, at ministeren vil tale om, siger formanden.

Ifølge fængselsforbundet bør man dele fængselsafdelingerne op, så der kun er 10 eller 12 fanger i hver afdeling. Derudover skal der være det nødvendige antal betjente i fængslerne, og det er der ikke nu ifølge formanden.

- Vi skal være nok til at gå ude blandt fangerne hele tiden, for vi ved, at som rollemodeller, kan vi ændre adfærden hos fangerne, og det har en betydning, siger han.

Regeringen præsenterede i maj den første af flere såkaldte respektpakker, blandt andet med henblik på at skærpe straffen for vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste.

Nu følger regeringen op med seks initiativer, der skal stoppe vold og trusler mod fængselspersonale.

- Vi skal have respekten tilbage både inden for og uden for fængselsmurene. Jeg vil snarest fremsætte et lovforslag, som skærper straffene på dette område, siger Søren Pind i en pressemeddelelse.

Ministeren forventer, at de nye initiativer vil teste strafniveauet efter de gældende regler til det yderste, da dette er stærkt principielt.