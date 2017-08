Efter møgsager vil politikere fremover offentliggøre udgifter

Fremover vil borgerne kunne få sig et overblik over politikernes brug af skattekroner på en hjemmeside, der bliver lavet specielt til formålet.

Udgifterne skal allerede indberettes, men på nuværende tidspunkt er de ikke at finde et offentligt tilgængeligt sted.

Regionsrådsmedlem Ida Damborg (SF) forklarer, at de gerne vil genskabe tilliden hos vælgerne oven på en række dårlige sager omkring den tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V).

- De sager har ikke været flatterende for politikerne. Det handler om en ydmyghed over for magten. Den skal man altid have med sig, siger hun til DR Syd.

Det kan imidlertid være svært for den enkelte vælger at bruge sådan en opgørelse til noget.

Det mener Johannes Andersen, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet. Han kalder initiativet for symbolpolitik.

- Umiddelbart er det en fin idé, men det er de færreste vælgere, der med jævne mellemrum vil gå ind og tjekke, hvad pengene bliver brugt på.

- Det kan også være meget svært for vælgerne at kvalificere oplysningerne. For hvad er rimeligt, siger han til DR Syd.

Den holdning deler Christian Elmelund-Præstekær, lektor i statskundskab på Syddansk Universitet. Han pointerer, at det også vil koste penge at administrere.

- Selvfølgelig skal alle offentlige udgifter dokumenteres. Det bliver de også i dag.

- Men når informationerne også skal offentliggøres, så bliver der et ekstra led med administration, som kan koste en del penge sammenlignet med de udgifter, det hele handler om, siger han til DR Syd.