Efter måling: LA står fast på valgtrusler

Liberal Alliance har taget i mod masser af kritik i de seneste uger for at true regeringen med valg. Men LA-vælgerne står fortsat bag partiet trods den kontroversielle linje, viser en ny meningsmåling, som Voxmeter har lavet for Ritzau.

- Det er vi meget glade for i en situation, hvor der selvfølgelig er nogle meget markante diskussioner om, hvorvidt regeringen vil leve op til det regeringsgrundlag, den sidder på, siger Simon Emil Ammitzbøll.

LA-leder Anders Samuelsen har fastslået, at støttepartiet vil vælte Venstre-regeringen, hvis den ikke lever op til "ambitionen" i regeringsgrundlaget om at sænke topskatten med fem procentpoint.

Det er fortsat linjen. Og Simon Emil Ammitzbøll understreger, at den udmelding vil gælde, uanset hvad meningsmålingerne måtte vise.

- For os handler det her om et opgør med den jantelovs-retorik og mentalitet, som desværre er blevet utroligt udbredt. For os er det en værdikamp.

- Vi synes selvfølgelig, at de, der tjener mest, også skal betale mest i skat. Men vi synes også, at der er en grænse for, hvor mange gange mere, man skal betale.

Spørgsmål: Og I kommer til at vælte regeringen, hvis I ikke får en lettelse på 5,0 procentpoint i topskatten?

- Der er ikke noget nyt der. Og det gælder, uanset om vi får 5, 8 eller 10 procent i en meningsmåling.

På baggrund af målingen vurderer politisk kommentator Hans Engell, at et folketingsvalg rykker tættere på, fordi de øvrige partier i blå blok ikke vil give sig. Så langt kommer det dog næppe, mener Simon Emil Ammitzbøll.

- Jeg forstår, at De Konservative er enige med os. Og Venstre var vel i princippet også, indtil de kom med deres plan, siger Simon Emil Ammitzbøll med henvisning til, at Venstre faktisk havde skrevet en lettelse på 5,0 procentpoint ind i regeringsgrundlaget.

- Så vi håber på, at der kan laves et kompromis mellem os og Dansk Folkeparti.

- Forstået på den måde, at vi jo også er interesseret i at tale om, hvad der er vigtigt for dem. Det synes jeg, de skal komme på banen med, så vi kan lave en aftale, siger Simon Emil Ammitzbøll.

Spørgsmål: Du siger, du håber på et kompromis. Men tror du, det ender med det?

- Det er i hvert fald det, vi går efter. Vi har sagt, hvad der er vigtigt for os. Nu er det spændende for os at finde ud af, hvad der er vigtigt for vores borgerlige samarbejdspartnere, siger Simon Emil Ammitzbøll.