Efter klimaplan: Energibranche i tvivl om rød energipolitik

- Jeg er blevet klogere på, hvad retning deres ambitioner går i. Men når det handler om, hvordan de vil nå ambitionerne, er jeg ikke blevet meget klogere, siger direktør Lars Aagaard i brancheorganisationen Dansk Energi.

- De har målsætninger, men ingen virkemidler. Det gør det temmelig svært at vurdere, hvad er det er for en politik, der skal føre frem til at nå de mange målsætninger.

Hvis partierne ønsker, at vedvarende energikilder skal udgøre en større og voksende del af energiforbruget, skal de ifølge Lars Aagaard ikke kun udvide mængden af vedvarende energi, der produceres.

- Så sker der meget simpelt det, at vi kommer til at eksportere det. For så er der ingen dansk efterspørgsel efter at flytte el over til vedvarende energi, siger han.