Efter WannaCry: Erhvervsliv beder regeringen om hjælp

Men næste gang er Danmark måske ikke så heldig. Sådan lyder tankegangen hos Dansk Industri (DI), der onsdag opfordrer regeringen til straks at udfærdige en handleplan for at styrke it-sikkerheden.

Danske virksomheder slap billigt under cyberangrebet i Store Bededagsferien, hvor softwaren WannaDecryptor - også kendt som WannaCry - tog data som gidsler på tusindvis af computere verden over.

- Der er ikke én løsning. Vi har brug for bedre beredskab over for cyberkriminalitet. Muligheder for at vide, når det kommer. Samt rådgivning til virksomheder, siger Adam Lebech, der er branchedirektør for DI Digital.

- Virksomhederne skal også selv gøre noget. Men det kræver, at der er tilstrækkeligt med specialister. Så der skal uddannes flere, siger han.

Han henviser til en analyse fra Erhvervsstyrelsen. Heri anslår styrelsen, at Danmark om 17 år - i 2030 - vil mangle 19.000 it-specialister herunder de specialister, der skal sikre forbrugere, ansatte og borgeres data.

Thomas Lund-Sørensen er chef for Center for Cybersikkerhed. Centret ligger under Forsvarets Efterretningstjeneste. Her vurderer man, at truslen allerede i dag er høj.

- Vi har to former for cyberkriminalitet, hvor truslen er meget høj. Det er cyberspionage, og det er cyberkriminalitet, siger han.

- Når vi siger, truslen er meget høj, betyder det, at vi ved, at der er nogen, som har et ønske, evner og er i færd med at planlægge et angreb mod os. Det er faktisk fakta, men vi har ikke et højere niveau.

Samtidig vurderer han, at virksomheder og myndigheder skal gøre sig klar til at modstå angreb som med WannaCry og det, der er værre.

- Skal vi forvente at se noget mere omfattende eller værre en anden gang? Der er svaret nok ja, siger Thomas Lund-Sørensen.

- Hvis næste angreb bliver gjort ordentligt, vil det nok være mere avanceret og muligvis mere skadeligt, end det vi har set.

Onsdag afholdes Copenhagen Cybercrime Conference. Her vil nogen af verdens førende specialister i it-sikkerhed - inklusiv en IT-specialist der for nogle timer "slukkede" for WannaCry-angrebet - tale.