Flere huse ved det lille fiskerleje Lild Strand i Thisted Kommune er ifølge beboere i området tæt på at styrte i havet.

Efter Urd: Flere huse tæt på at styrte i Vesterhavet

Flere huse ved vestjysk fiskerleje er i fare for at styrte i havet, lyder det fra bekymrede borgere.

Havet har spist af den jyske vestkyst under de seneste stormfulde dage. Det har medført, at flere huse er faretruende tæt på at styrte i havet.

Her er to huse på Sandnæshage i akut fare, mens et tredje hus har fået spist en større del af grunden.

De lokale frygter nu, at det går helt galt ved næste storm.

- Vi kan se, at havet æder mere og mere af kysten. Vi har selv mistet halvdelen af vores grund og frygter, at vores hus er i fare, siger en af beboerne i området, Else Dam, til tvmidtvest.dk.

Området er sidst blevet kystsikret i 1986. Siden da har beboerne ifølge Else Dam forsøgt at få myndighederne til at lave en ny og mere effektiv sikring.

Men indtil videre forgæves.

Formanden for Thisted Kommunes tekniske udvalg, Kaj Kirk (DF), siger til tv-stationen, at han på baggrund af borgernes bekymring nu vil undersøge sagen og besigtige stedet.