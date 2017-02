EU-lande leverer spionteknologi til diktaturer i stor stil

Selv om EU har indført restriktioner, der skal forhindre, at diktaturstater misbruger europæisk teknologi til at slå ned på politiske modstandere, så bliver der alligevel eksporteret spionteknologi fra Europa i stor stil.

Avisen har kortlagt eksporten i samarbejde med et netværk af europæiske medier som den tyske avis Die Zeit og hollandske De Correspondent.

Siden 31. december 2014 har det i alle EU-lande krævet en tilladelse fra myndighederne at få lov til at eksportere cyber-overvågningsudstyr til lande uden for unionen.

Men i knap 30 procent af de sager, hvor det har været muligt for Information at fastslå modtagerlandet, er eksporten gået til lande, der er karakteriseret som "ikke frie" i tænketanken Freedom Houses seneste rapport, "Freedom in the World".

Blandt dem er eksempelvis De Forenede Arabiske Emirater, der er kendt for at benytte sig af overvågning mod fredelige kritikere.

Alligevel har både Danmark og Storbritannien givet tilladelse til at sælge systemer til masseovervågning af internettrafik til landet.

I 52 procent af sagerne er eksporten gået til lande, som Freedom House karakteriserer som "delvist frie".

Det gælder blandt andet et land som Tyrkiet. Her har Erdogans regering slået hårdt ned på politiske modstandere siden et mislykket kupforsøg sidste år.

Kun 17 procent af eksporttilladelserne gælder lande, der ifølge Freedom House er "frie".

Informations undersøgelse er den første systematiske kortlægning af de europæiske landes eksport af teknologi til overvågning.

Men sandsynligvis er eksporten i realiteten langt større.

11 af EU's 28 medlemslande har ikke udleveret de efterspurgte oplysninger.

Heriblandt er Frankrig og Italien, der huser nogle af verdens største overvågningsvirksomheder.