EU gør op med ABC-rodet når der skal købes energivenligt

Her møder man betegnelser som A+, A++ og A+++, der gør det svært at skelne de virkelig klimavenlige produkter fra de mindre dydige.

Det vil man gøre op med i EU, hvor parlamentet tirsdag i forbindelse med sin samling i Strasbourg har vedtaget, at ordningen fornys.

Et konkret tiltag, der ifølge de konservatives Bendt Bendtsen er vigtigt for at få forbrugerne til at tage et større ansvar.

- Her har vi et sted, hvor forbrugerne kan have en aktiv rolle og tage del i den grønne omstilling, hvis vi gør dem i stand til at træffe oplyste valg af hvidevare og husholdningsudstyr, siger han i EU-Parlamentet.

Energimærkningen blev vedtaget i EU for ti år siden og skulle give forbrugerne overblik.

Men siden indførelsen af ordningen har forvirrende betegnelser som A+, A++ og A+++ sneget sig ind.

Derfor vil man med den nye ordning gøre op med plus'erne og gå tilbage til en reel bogstavskala, der går fra A til G.

Det mener EU-parlamentariker Jeppe Kofod (S) kan gøre forbrugerne klogere.

- Jeg tror, de færreste er klar over, at et A+mærket kølefryseskab bruger dobbelt så meget strøm som et A+++.

- Den forvirring rydder vi nu op i, så man fremover blot skal gå efter A-mærket. Så skåner man både pengepungen og klimaet, siger han.

Ifølge aftalen skal den nye skala indføres i løbet af de næste fem år.

Under forhandlingerne om den nye energimærkning har parlamentets forhandlingshold også forsøgt at gøre noget for forbrugere, der har købt produkter, der har vist sig ikke at leve op til deres energimærkninger.

Tirsdag lød det fra EU's energikommissær, Miguel Arias Cañete, at kommissionen ser positivt på en bestemmelse om, at leverandører vil skulle kompensere forbrugerne.

Kommissionen vil fremlægge forslag til lovgivning senere på året, lyder det.