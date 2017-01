Jens Rohde kalder det en sejr for EU's borgere, at de nu kan bruge deres telefondata frit i alle EU-lande, uden at det skal koste ekstra.

EU fjerner afgifter på data allerede denne sommer

- Det har været en lang kamp, der har stået på siden 2013. Dette er en sejr for forbrugerne, at de nu kan bruge data i alle EU-lande, uden at det skal koste dem ekstra, siger han.

Afskaffelsen betyder, at hvis man som telefonkunde har købt et abonnement med eksempelvis ti gigabyte data, så kan man som forbruger gøre brug af den indkøbte data i alle 28 EU-lande, uden at det koster ekstra.

De sidste knaster i aftalen omhandlede, hvordan de forskellige teleselskaber skal kompenseres, når data bliver brugt hos andre udbydere.

De store europæiske selskaber forsøgte at opkræve en så høj pris som mulig, mens de mindre selskaber sigtede efter at få en lav pris.

I nat nåede man til enighed om, at selskaberne skal kompenseres med 7,7 eurocent per gigabyte data, svarende til 50 øre.

Forslaget om fri roaming i EU blev første gang fremsat af Jens Rohde tilbage i 2013. Han var fortørnet over det, han kalder en "overtaksering af datapriser".

I gennemsnit betalte en EU-borger i 2013 698 procent over den reelle kostpris for udbyderne, når telefonens data blev brugt i udlandet, fortæller Jens Rohde.

- Med denne her aftale slipper forbrugerne for at tænke over, at der skulle komme en ekstraregning. Det er ikke sikkert, at det her får EU til at blive bedre, men det viser en reel løsning som EU's borgere vil kunne mærke, siger Jens Rohde.

Selv om dataforbruget nu slippes fri, så vil der fra selskabernes side være mulighed for at lukke for dataforbruget på roaming i udlandet. Det kan kun ske i tilfælde af begrundet mistanke om misbrug.