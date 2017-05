EL vil have lønhop til pædagoger og sygeplejersker

- Faktisk vokser løngabet her. Sosu'er, sygeplejersker og pædagoger knokler hver dag for at holde vores samfund i gang. Selvfølgelig er det ikke fair, at de tjener markant mindre.

Derfor er partiet nu klar med et udspil, der skal give en lønstigning til netop disse fag, som traditionelt domineres af kvinder. Det gælder blandt andet sygeplejersker og pædagoger.

Konkret skal der findes fem milliarder ved overenskomstforhandlingerne i 2018, som skal øremærkes til at sikre en mere lige løn.

Det bliver op til arbejdsmarkedets parter at bestemme, hvordan pengene konkret skal bruges.

- Det kan eksempelvis betyde 21.000 kroner mere om året til alle i omsorgsfagene eller til den lavestlønnede tredjedel, som også hovedsageligt er kvinder, siger Pernille Skipper.

Udspillet kommer samme dag, som Enhedslisten starter sit årsmøde i København. Her er temaet netop ligestilling og feminisme.

Og for Pernille Skipper er det tydeligt, at de store lønforskelle mellem mænd og kvinder ikke burde høre hjemme i dagens Danmark.

- Danmark er et neandertaler-samfund på ligelønnen for at sige det ligeud. Kvinder tjener stadig i gennemsnit 15 procent mindre end mænd, og kvindedominerede fag har fortsat langt lavere løn end mændene, siger hun.

- Fortsætter udviklingen i samme tempo som nu, vil det tage mere end 100 år, før Danmark har ligeløn mellem mænd og kvinder. Det skriger på politisk handling.