EL vil have lønhop for sosu'er og lønstop for offentlige chefer

Det mener Enhedslisten, som påpeger, at det er paradoksalt, at det samtidig er de medarbejdere, der får mindst i løn.

Det er budskabet i et udspil fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, på årets folkemøde på Bornholm.

Hun holder tale lørdag klokken 16, hvor hun i sin partiledertale vil komme ind på emnet.

Skipper ønsker at vende udviklingen og foreslår nu et lønstop for offentlige chefer, indtil de lavest lønnede er kommet mere på niveau.

- Omsorgsfagene er for dårligt lønnet. Alt for mange offentligt ansatte og især kvinderne får for lidt i løn.

- De øverste chefer har derimod fået store lønstigninger de seneste mange år, selv om der har været krise og smalhals alle andre steder, siger hun i en skriftlig kommentar forud for talen.

Når en offentlig chef bliver fyret, får han millioner af kroner i fratrædelse. Mens almindelige mennesker bare får en lang næse, mener Enhedslisten.

- Hvis vi skal have vendt den skæve udvikling, bliver vi nødt til at sætte cheflønningerne i bero og bruge nogle flere penge på at give mere i løn til dem, der får mindst, siger Pernille Skipper.

Konkret foreslår Enhedslisten, at lønudviklingen sættes i bero for de offentlige chefer, der har oplevet de største lønstigninger de seneste ti år. Det skal ske i den kommende overenskomstperiode.

Overskuddet kan bruges til at hæve lønnen for de laveste indkomster.

Det offentlige skal fremover droppe "urimeligt lukrative kontrakter" for direktører, så man undgår at betale store fratrædelsesbonusser, hvis direktører bliver afskediget efter at have fejlet.

Til de offentlige overenskomstforhandlinger næste år skal der afsættes en ligelønspulje på fem milliarder kroner.