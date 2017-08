EL vil have krisecenter til seksuelle minoriteter

Enhedslistens forslag kommer samme uge som LGBT-festivalen Copenhagen Pride, der starter tirsdag og slutter med en ofte farvestrålende parade lørdag i København.

Enhedslisten ønsker en indsats bestående af tre dele.

Indsatsen skal bestå af henholdsvis et krisecenter med plads til fem-seks personer ad gangen, en telefonrådgivning med særligt uddannet personale og en vidensindsamlings og -formidlingsdel.

Den udmelding vækker glæde hos Søren Laursen, forperson i Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, LGBT Danmark.

Han mener, at indsatsen vil gavne foreningens medlemmer, der ifølge ham føler sig fremmedgjort på de eksisterende centre.

- Det betyder, at vi ligesom alle andre vil få lov til at få hjælp under en livskrise. Vi oplever ligesom resten af befolkningen også vold i nære relationer og har naturligvis samme behov for hjælp, siger han.

Omkring 8000 danske mænd udsættes hvert år for vold af en partner, viser en rapport fra Institut for Folkesundhed fra 2012. To tredjedele af dem er udsat for vold fra en mandlig partner.

Søren Laursen mener, at der er mange LGBT-personer, der ikke kan identificere sig med problemerne på de eksisterende krisecentre, og som derfor ikke får den fornødne hjælp.

- Centrene er i dag bygget op om problemer i heteroseksuelle parforhold, og det er en anden verden end vores, siger han.

Enhedslisten ønsker, at krisecenteret skal kunne huse 5-6 unge ad gangen, mens telefonrådgivningen forventes at rådgive cirka 25 personer månedligt. Formidlingsdelen skal forebygge vold og nedbryde tabu.

Ifølge Pernille Skipper skal det sikre LGBT-personerne større tryghed.