EL vil hæve skatten: De rige skal betale for velfærd

Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper. På Enhedslistens årsmøde i storebededagsferien foreslår partiet, at 27.000 ekstra ansættelser inden for en fireårig periode.

- Antallet af offentligt ansatte er faldet. Nu er der brug for en kæmpe saltvandsindsprøjtning.

Udspillet koster 10 milliarder, som partiet blandt andet henter ved at fjerne topskattefradraget og ved at genindføre formueskatten.

- Vi foreslår at tage pengene i toppen. Det er dem, der har fået mest de seneste mange år, siger Pernille Skipper.

Enhedslisten vil både øge topskatten og genindføre formueskatten. Den blev afskaffet i 1997 og var en skat på personligt ejede formuer.

- Det betyder, at en arbejdsfri indkomst også bliver beskattet fuldstændigt lige som mennesker, der går på arbejde og bruger deres hænder og deres krop. Det synes vi kun er fair.

- Formuer er sådan noget, de rigeste tjener penge på, men undgår at betale skat af. Det er ikke fair, siger Pernille Skipper.

Dermed vil Enhedslisten gå i en helt anden retning end VLAK-regeringen, der til efteråret ventes at indkalde til forhandlinger om at sænke grænsen for, hvornår man skal betale topskat.

Spørgsmål: Topskattegrænsen ligger på 479.000 kroner. Det kan også ramme helt almindelige indkomster som sygeplejersker. Hvad siger du til det?

- Det er sådan et typisk Cepos-argument (liberal tænketank, red.) at hive den enlige oversygeplejerske frem. Jeg vil ikke afvise, at man kan finde en enkelt sygeplejerske eller to, der kan nå op på det, hvis de får alle tillæg og har en høj anciennitet.

- Men den almindelige sygeplejeske og andre helt almindelige lønninger bliver ikke ramt af det her, siger Pernille Skipper.

Spørgsmål: Det bliver ofte fremhævet, at øget topskat kan betyde, at de berørte danskere ikke vil arbejde ekstra. Det kan i sidste ende gå ud over væksten og dermed, hvor mange penge der er til flere offentligt ansatte. Hvad siger du til det?

- Al erfaring med afgiftslettelser og skattelettelser de sidste 20 til 30 år har jo ikke affødt den berømte trickle down effekt.

- Jeg tror simpelthen ikke på, at dem, som arbejder og har høje lønninger, vil holde op med at arbejde, hvis de skal betale en lille smule mere i skat. Så meget taler vi heller ikke om, siger Pernille Skipper.

Enhedslisten mener, at de 10 milliarder blandt andet vil kunne finansiere et loft over klassestørrelsen i folkeskolen på 24 elever og en afskaffelse af produktivitetskravet på sygehusene.

Ifølge EL vil der også være råd til en "markant udvidelse" af den valgfri ekstrahjælp i hjemmeplejen. Et stop for alenearbejde i daginstitutioner samt flere penge til bosteder og ledsagere for mennesker med handicap.