EL og DF om produktivitetskrav: Skruen kan ikke strammes mere

Begge partier vil afskaffe det såkaldte toprocentskrav, der tvinger sygehusene til at levere mere for de samme penge.

Socialdemokratiske regionsformænd, der vil af med krav til sygehusene om at levere mere for de samme penge år efter år, får opbakning fra både Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

- Det er dybt skadeligt for vores sygehuse. Vi har i 15 år haft et krav om, at sygehusene skal levere flere behandlinger og mere pleje, uden at de får pengene, der følger med til det, siger Stine Brix:

- Man kan ikke blive ved med at effektivisere, uden at det går ud over den behandling, man modtager på sygehusene, tilføjer hun.

Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten får Socialdemokratiets partitop på Christiansborg kritik fra fremtrædende S-regionsformænd, fordi partitoppen ikke vil forpligte sig til at afskaffe kravet om øget produktivitet.

Afsenderne af kritikken er Ulla Astman (S), formand i Region Nordjylland, Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, og Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Region Hovedstaden.

Folketinget stemte tirsdag om to forskellige forslag om at stoppe kravet om to procents årlig produktivitetsstigning. Ingen af dem blev vedtaget.

Torsdag indleder regionerne økonomiforhandlinger med regeringen.

DF arbejder på at afskaffe produktivitetskravet, lyder det fra Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF).

- Ude på afdelingerne siger de nu, at der er nogle steder, hvor det er svært at stramme skruen mere.

- Vi ser sygeplejersker og læger, der løber rundt og snart ikke kan få det til at hænge sammen. Det er tegn på, at nu må vi gøre noget andet.

- Vi skal sikre ordentlige arbejdsforhold og sørge for, at patienterne får en kvalitetsbehandling og ikke blot bliver et nummer i rækken.