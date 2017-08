EL og Alternativet afviser at skærpe friskolelov

Derfor er der ikke behov for at stramme lov om friskoler, som regeringen og DF foreslår i Jyllands-Posten lørdag. Det lyder samstemmende fra Alternativet og Enhedslisten.

Det står skrevet ind i loven om danske friskoler, at skolerne i "hele deres virke" skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og udvikle deres demokratiske dannelse.

- Forslaget er udtryk for en dagsorden, hvor man starter med at have mistillid til dem, der gerne vil oprette en friskole. Det er principielt forkert, siger undervisningsordfører Carolina Magdalene Maier, Alternativet.

I stedet bør man sikre, at tilsynet med friskolerne har midler nok.

Ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten vil regeringen og DF kræve, at personer, der vil oprette en friskole, skal kunne bevise, at de er demokrater.

Forslaget kommer, efter at tilsynet med friskolerne for nylig blev strammet, så de skal leve op til et krav om at forberede eleverne til "frihed, folkestyre og demokrati".

Og lovgrundlaget er allerede på plads, mener også Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj.

- Der er et tilsyn, der løbende sikrer, at lovens formål overholdes. Jeg kan kun læse forslaget i Jyllands-Posten, som at man vil gå efter forældre, der opretter friskoler med en særlig religiøs overbevisning, og det kan vi ikke støtte, siger han.

Ifølge Carolina Magdalene Maier vil forslaget ydermere lægge en administrativ byrde på skolerne.

- Det popper jo op med friskoler især ude på landet, hvor mange forældre tager initiativ til at åbne friskoler, når folkeskolerne lukker.

- Det er fantastisk, men det er også benhårdt arbejde. Og det her vil kræve endnu mere arbejde. Det er pudsigt, at det er en minister fra Liberal Alliance, der har en dagsorden om mindre bureaukrati, der kommer med forslaget, siger Carolina Magdalene Maier.

Både Alternativet og Enhedslisten ser frem til at læse forslaget i sin helhed.