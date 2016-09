Forsvarsminister Peter Christensen offentilggjorde fredag den nye manuel. - Jeg er også overbevist om, at den bliver et værdifuldt værktøj til uddannelse af planlægningsstabe, chefer og militærjurister, sagde han i en pressemeddelelse.

EL kræver svar på militærmanuals manglende fange-afsnit

En 627 sider lang manual løser ikke et af de mest betændte emner inden for dansk krigsførelse i lande som Irak og Syrien, mener Enhedslisten.

- Det var det, der var hele ideen med at få lavet en militærmanual. Og det har man altså stadigvæk ikke klare retningslinjer for. Det, mener jeg, er fuldstændigt utilstrækkeligt, og det sætter soldaterne i en meget, meget svær situation, siger hun.

Ligesom Eva Flyvholm har Amnesty International og formanden for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD), Niels Henrik Tønning, bemærket manglen på praktiske anvisninger af fanger.

- Det er et ganske godt udgangspunkt for militærjurister, når de skal forberede de direktiver, der skal være gældende for den enkelte mission. Men det er ikke noget, den almindelige udsendte soldat overhovedet kommer til at stifte bekendtskab med, siger soldaterformanden.

Og den situation er ikke holdbar, mener Eva Flyvholm.

- Jeg mener, at det er nødvendigt, at der bliver lagt meget klare retningslinjer for håndteringen af fanger. Især nu hvor vi har danske soldater i Irak og Syrien, siger hun.

- I første omgang vil jeg stille en række spørgsmål til forsvarsministeren. Så er det klart, at hvis vi ikke kan få et tilfredsstillende svar på det, må vi gå videre med samråd og andre initiativer i Folketinget.

Senest er det kommet frem, at det var i strid med de danske regler for Irak-missionen, da danske soldater fra juli 2004 til marts 2005 udleverede irakiske fanger til de irakiske myndigheder.

Det slog Forsvarets Auditørkorps for nylig fast.

Danmark har i øjeblikket også 30 jægersoldater i Mali. Også her har eksperter og politikere kaldt det bekymrende, at der ikke findes klare retningslinjer.