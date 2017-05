EL har svært ved indfri ønske om ligestilling i byråd

Ude i kommunerne halter ligestillingen for det rød-grønne parti. Og det er et problem, medgiver politisk ordfører Pernille Skipper.

Ligestilling er en mærkesag for Enhedslisten, og det er også temaet for partiets årsmøde, der finder sted fredag til søndag i København.

- Vi har ligesom mange andre også et problem med at få kvinder til at stille op til byrådene, fordi det er rigtig hårdt arbejde, og noget man gør i sin fritid ved siden af job og familie, siger Pernille Skipper og tilføjer:

- Og desværre er det i dag stadigvæk sådan i Danmark, at kvinder løfter den største del af det med at smøre madpakker, gøre rent og tage sig af familien.

Men det er ikke kun i kommunerne, at Enhedslisten har problemer med at få kvinderne frem i forreste linje. Det gælder også på talerstolen på årsmødet.

Store klapsalver fylder derfor salen, da et billede toner frem på storskærmen. Det viser Anders, der har valgt at trække sig fra talerrækken, for at lade flere kvindelige talere komme til.

Ved kommunalvalget skulle det dog gerne skal sikres, at flere kvinder kommer på partiets opstillingslister, fortæller Pernille Skipper.

- Vi arbejder altid for at få flere kvinder til at stille op. En stor del af vores arbejde er at rende rundt og prikke kvinder på skuldrene og få dem til at stille op, siger hun.

- Jeg ved, at vores lokalafdelinger ude i kommunerne gør alt for at sørge for, at vi har en ligelig kønsfordeling blandt kandidaterne.

Enhedslisten har ellers et klart mål om, at mindst 40 procent af bestyrelsen skal være kvindelige medlemmer. Det opfyldes også, men i kommunerne er det altså svært at sikre ligestillingen.

Pernille Skipper slår dog fast, at partiet aldrig har haft en klart defineret målsætning for byrådene.

Spørgsmål: Hvad tænker du om, at I ikke levede op til kvoten ved sidste kommunalvalg?

- Vi har aldrig foreslået kvoter på kommunalvalg, så jeg tror, vi er ude i en lidt søgt sammenligning. Vi har kvoter på vores egen bestyrelse, fuldstændig som vi foreslår kvoter på bestyrelser i virksomheder, siger hun.

- Det betyder, at der er minimum 40 procent af hvert køn repræsenteret i vores hovedbestyrelse altid. Så vi praktiserer fuldstændig, som vi prædiker.