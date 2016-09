Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, anklager regeringen for "massive løftebrud" om SU og senere folkepension. Det er ifølge hende med til at finansiere regeringens 2025-plan.

EL angriber Venstre for massive løftebrud i 2025-plan

Lars Løkke Rasmussen (V) var måske aldrig blevet statsminister, hvis han i valgkampen havde lovet at beskære SU og forlænge folkepensionsalderen. Disse løftebrud er med til at finansiere regeringens 2025-plan.

- Vi kommer overordnet med to budskaber. Det ene er de massive løftebrud, som regeringen lægger op til med finansloven og 2025-planen. Regeringen glemmer, at den er valgt på et mulehår. Den sidder på det yderste mandat, siger Pernille Skipper.

Enhedslisten ser sig ikke som regeringens "oplagte partner", når den vil beskære SU og forlænge folkepensionsalderen med et halvt år i 2025. siger hun.

- Det er ikke en aftale, der lægger op til, at man godt vil danse med Enhedslisten, siger Pernille Skipper.

Hun vil forsinke regeringens afsked med PSO-afgiften som forligsparti bag energiforliget og Togfonden. Så må regeringen opsige forligene, så en ændring først kan træde i kraft efter et folketingsvalg, påpeger hun.

- Det er klart. Det er en del af forligssystemet herinde: At vi grundlæggende har tillid til hinanden og det politiske arbejde. At man holder sine aftaler. Det er sådan set det, et forlig betyder, siger Pernille Skipper.

Spørgsmål: Er det helt på månen at se Enhedslisten som forligsparti bag planen?

- Hvis der er mulighed for at lave delaftaler, vil vi rigtig gerne være med. På skatteområdet har vi i årevis råbt op om, at der er sparet alt for meget, siger Pernille Skipper.

Hun mener som regeringen, at Danmark er økonomisk udfordret. Modsat regeringen vil Enhedslisten ikke sænke skatten, men lave grønne investeringer og ansætte flere i børnehaver, plejehjem og sygehuse.