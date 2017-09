EL åbner kommunalvalg: Kampagne for offentligt ansatte

Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper. Udmeldingen kommer, forud for at partiet onsdag indleder den kampagne, som skal køre helt frem til kommunalvalget den 21. november i år.

- Vores kommunalvalgkampagne kommer til at handle om velfærdens helte. Alle dem, der knokler i børnehaverne, på sygehusene, i kloakkerne og får det hele til at køre rundt.

Kampagnen kan være et signal om, at danskerne nu skal indstille sig på, at høre mere om kommunerne og regionerne i ugerne frem mod valget.

- Det er en kampagne, der minder os alle om, hvor vigtig vores velfærd er, men også en kampagne, der går imod højrefløjens mantra om, at dem der bidrager mest, også er dem der får de højeste lønninger. For det er langt fra virkeligheden, siger Pernille Skipper.

Under titlen "Velfærdens helte" vil Enhedslisten arbejde for mere tillid, flere kollegaer og mere i løn til de offentlige ansatte.

Ved siden af udspil om lønhop til sosu'er, pædagoger og sygeplejersker - og lønstop for offentlige chefer - har Enhedslisten fire konkrete udspil.

Partiet vil afskaffe det såkaldte produktivitetskrav på sygehusene allerede i 2018.

- Bare de seneste uger har vi hørt nødråb fra hospitalspersonalet der endnu engang skal spare, og fra politifolkene der står med en eksploderende bandekrig mellem hænderne, mens de stadig er underlagt idiotiske måltal.

- Nedskæringer, men også rigtig tit dårlig styring, trækker urimelige veksler på vores offentligt ansatte, og de får ikke den anerkendelse, de fortjener, siger Pernille Skipper.

Partiet vil også "stoppe styringen med måltal i politiet". Politiets prioriteringer bør udvælges med faglige hensyn og i dialog med lokale ønsker, siger Pernille Skipper:

- Vores dygtige offentlige ansatte er de virkelige eksperter, og de skal have langt større frihed til at drive og udvikle vores velfærdssamfund, siger Pernille Skipper.

Enhedslistens vil have "folkeskolen ud af PISA-regimet" og afskaffet obligatoriske tests, som man mener er henholdsvis fejlbehæftede og uden læringsmæssige formål.

Og så vil Enhedslisten give offentligt ansatte mulighed for at ytre sig mere frit via en såkaldte whistleblowerordninger i alle statslige myndigheder, regioner og kommuner.

Enhedslisten vil blandt andet finansiere forslagene ved at fjerne topskattefradraget og ved at genindføre formueskatten.