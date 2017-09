EL: Thorning-regering skyld i stigning af hjemløse unge

Det mener Enhedslisten, som kaster skylden på SRSF-regeringen, efter at nye tal har vist, at antallet af unge hjemløse er fordoblet fra 2009 til 2012. I dag har 1278 mellem 18 og 24 år ikke noget sted at bo.

Det er den lave ungeydelse, som blev indført i kontanthjælpssystemet under Helle Thorning-Schmidts regering, som presser flere og flere unge ud i hjemløshed.

- Ydelsen er simpelthen så lav, at unge, der har det svært, nærmest ikke har en chance for at fastholde en bolig, siger Enhedslistens socialordfører, Pernille Skipper.

- Det betyder sofasoveri, gråzoneprostitution og hjemløshed - og det kan føre til både vold, misbrug og et endnu sværere liv. Det er meget alvorligt, og jeg synes ærligt talt, at især partierne i rød blok burde erkende deres kæmpe fejl her.

Ungeydelsen er en lavere social ydelse, som man indførte for at få flere unge til at påbegynde en uddannelse.

Enhedslisten foreslår at man afskaffer ungeydelsen og samtidig opretter særlige herberger, som kun er for de unge.

Sover de unge på helt almindelige herberger, er der nemlig sandsynlighed for, at deres problemer bliver endnu større, fordi miljøet er hårdt, lyder det fra Pernille Skipper.

Socialordfører i Socialdemokratiet kalder det "for nemt" at pege ensidigt på, det er ungeydelsen, der forårsager flere hjemmeløse unge.

- Men det er utvivlsomt, at økonomi spiller en rolle, fordi huslejen er eksploderet enormt i flere af de større byer, siger hun.

Ifølge S-ordføreren skal der bygges flere ungdomsboliger.

- Den er simpelthen ikke længere. En af grundene til, at vi ser en stigning i de store byer, er jo, at der simpelthen ikke er boliger nok til de unge mennesker. Der skal damp på kedlerne, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.