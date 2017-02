EL: MRSA i kølediskene er resultat af politisk nøl

- Den her situation er fuldstændig ude af kontrol, og det sender virkelig et klart signal om, at indsatsen mod MRSA skal skrues ganske dramatisk i vejret, siger hun.

Det er grotesk, men ikke overraskende at Fødevarestyrelsen dokumenterer, at husdyr-MRSA-bakterien findes i godt hver andet stykke svin i supermarkedernes kølediske.

I alt indeholdt 40 procent af det testede svinekød, som forbrugerne kan finde i kølediskene, husdyr-MRSA, skriver Fødevarestyrelsen i en ny undersøgelse.

Særligt slemt er det i det konventionelle danske svinekød, hvor der i undersøgelsen blev fundet husdyr-MRSA i 48 procent af prøverne.

Fødevarestyrelsen mener dog ikke, at forbrugerne bør bekymre sig, da husdyr-MRSA udgør en minimal smitterisiko for forbrugerne.

Men den konklusion giver Maria Gjerding ikke Fødevarestyrelsen ret i.

- Jeg synes, at det er en besynderlig udlægning fra Fødevarestyrelsen. Vi skal have styr på de antibiotikaresistente bakterier, også dem der findes hos svinene, siger hun.

Ifølge hende burde man sætte ind ved at mindske antibiotikaforbruget i svineindustrien.

Samtidig bør man starte på en frisk ved at fjerne avlstoppen, vaske staldene ned og sørge for, at det er raske svin, der kommer ind i staldene.

Alt sammen noget landbruget selv må betale.

- Det er muligt, det kommer til at koste penge, men det er også et problem, der er genereret ude i den industri, og det er ikke min opfattelse, at samfundet skal bære alle omkostninger, for problemer som svinelandbruget har skabt, siger hun.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har gennedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan den resistente bakterie skal bekæmpes. Men også det, synes Maria Gjerding, er for lidt handling.

- Vi skal holde op med at nøle og vente på flere eksperter, der skal komme med flere udtagelser om de samme emner. Vi ved godt, hvad der skal til. Det handler bare om at komme i gang, siger hun.