EL: Forbyd hormonforstyrrende stoffer i skoleudstyr

- Det er helt barokt, at farlige hormonforstyrrende stoffer, som vi forbyder i legetøj til børn under 14 år, stadig findes i skoleudstyr til børn. Det skal stoppes, siger han.

De hormonforstyrrende stoffer, som stadig kan findes i skolesager, er fire ftalater ved navn dehp, dbp, dibp og bbp.

Allerede nu arbejder Danmark dog på at få et totalt forbud imod de fire ftalater igennem i hele EU, og det forslag er ifølge Miljøstyrelsen tæt på at blive til virkelighed.

Men Enhedslistens fungerende politiske ordfører mener ikke, at Folketinget skal vente på en eventuel EU-beslutning.

- Det er godt, at regeringen arbejder for at lave en ændring i EU. Men vi ved alle sammen, at det kan tage rigtig mange år, før den ændring kommer igennem. Vores børn kan ikke vente på den ændring, siger han.

Enhedslistens forslag er dog i så klar modstrid med EU-retten, at det ville være umiddelbart konsekvensløst, siger Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet.

- Hvis Folketinget vedtog det, som Enhedslisten foreslår, så ville reglerne ikke være bindende. En dansk domstol eller forvaltningsmyndighed skulle se bort fra reglerne, for det er åbenbart i strid med EU-retten, og EU-retten har forrang, siger Peter Pagh.

- Forslaget er meningstomt, medmindre Folketinget også vedtager, at EU-retten ikke gælder, siger han.

Danmark havde oprindeligt vedtaget et nationalt forbud imod de fire stoffer, som skulle være trådt i kraft i december 2015. Det forbud blev ophævet efter en dom fra EU-Domstolen i 2014.

Spørgsmål: Når EU-retten i praksis ville gøre en eventuel lov konsekvensløs, hvorfor foreslår I så et forbud alligevel?

- De her kommentarer understreger egentlig bare, at vi har et kæmpestort problem med nogle EU-regler, som tvinger farlige hormonforstyrrende stoffer ind i skolesager til børn, siger Nikolaj Villumsen.

- Jeg skal ikke forklejne, at der ville være risiko for en konflikt med EU-Kommissionen, men den konflikt skal vi tage på vores børns vegne, for det fortjener de, siger han.