Computerspil vokser som branche og sport. Særligt som tilskuersport er der potentiale for underholdningsvirksomheder, vurderer E-Sport organisation.

E-sport scorer investeringer trods manglende anerkendelse

Københavns Kommune har fredag meddelt, at man vil bruge penge på de professionelle computerspillere i form af en ny e-sportshal.

I 2016 fik e-sporten penge fra store investorer, og i 2017 ser interessen ud til at fortsætte.

- Det, som vi savner, er en accept af, at når unge mennesker dyrker e-sport, så vælger de at dyrke det på lige fod med andre sportsgrene, siger Morten Høj Jensen, sportsdirektør i e-sportsklubben Tricked Esport.

Tricked E-sport ligger i Vejle, der er blandt de kommuner, der har satset på e-sport ved blandt andet at have uddannelser, hvori e-sporten er integreret.

Ifølge Morten Høj Jensen har kommunens opbakning stor betydning for arbejdet med sporten.

- Det er essentielt, at der sidder nogle innovative mennesker derude, som vil gribe fremtiden. E-sporten kan være en kæmpe eksportvare for Danmark, for vi er rigtig gode til det, siger han.

Hos den danske organisation "Rfresh Entertainment", der har flere hold inden for spillet Counter-Strike, er man dog ikke så ked af den manglende accept fra DIF.

Her glæder man sig i stedet over, at de private investorer i 2016 blandt andet kom fra underholdningsbranchen.

En branche, som administrerende direktør Nikolaj Nyholm regner med, vil fylde mere i sporten fremover.

- Vi ser, at gennemsnitsalderen for en e-sportsfan vokser relativt hurtigt.

- Den generation, der er vokset op med en computer og selv har spillet, har ikke længere tid til det, men vil gerne se på, siger han.

Han tror derfor, at e-sport især vil vokse som tilskuersport. En iagttagelse, som han mener, at underholdningsbranchen blev bevidst om i 2016, hvor blandt andet Egmont investerede i e-sport.

De bedste computerspillere i e-sporten herhjemme får en månedsløn på omkring 60.000 kroner såvel som en del af præmierne ved konkurrencer, hvor præmiesummen kan være på flere millioner kroner.