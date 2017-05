Dyrt kunstværk skal genskabes - skrottet ved en fejl

Syddansk Erhvervsskole, der fejlagtigt bestilte nedrivning af kunstværket, har mandag holdt møde med Odense Bys Kunstfond for at finde en løsning.

Ifølge Anders W. Berthelsen, der er formand for kunstfonden, forsøger man nu at genskabe skulpturen på erhvervsskolens regning.

- Vi vil bogstaveligt talt forsøge at klinke skårene. Vi er blevet enige om at forsøge at se, om skulpturen kan genskabes.

- Det er et krav fra vores side, at den skal se ud, som den gjorde. Det skal ikke være en lappeløsning, hvor man kan se mærker efter skærebrænderne. Den skal genskabes, så den ser ud, som den var, siger formanden.

Det vil blive gjort på Syddansk Erhvervsskoles regning.

- Syddansk Erhvervsskole lagde sig fladt ned og erkendte, at der var deres fejl.

- Så det var et godt møde, og det er dejligt, at vi kan undgå at have en lang konflikt med retssager og den slags, siger Ander W. Berthelsen.

Hos Syddansk Erhvervsskole påtager man sig ansvaret.

- Vi plejer jo at lære vores elever, at når man har lavet en fejl, så retter man op på den.

- Så når nu det i høj graf var vores ansvar, at skulpturen blev skrottet, så er det kun naturligt, at vi retter op på det, siger kommunikationschef ved Syddansk Erhvervsskole Lars Havelund.

Der var tale om skulpturen "Camp Fire" lavet af kunstneren Ingvar Cronhammar.

Han havde håbet, at det var ham, der skulle bygge skulpturen op fra bunden igen.

Ingvar Cronhammars ikke enig i det, som fonden og skolen har aftalt.

- Hvis den skal gendannes, så skal det være af professionelle folk. Det skal foregå ved, at det er mig, der styres slagets gang, siger Cronhammar til DR Fyn.

- Hvis det skal genskabes, skal det være på den betingelse. Det andet vil jeg simpelthen ikke være med til, siger han.