Dybt frustreret Fogh: Trump var på rette spor

Mens mange europæiske ledere var dybt bekymrede over USA's nye præsident, så opfordrede Fogh til at se Trumps linje i sikkerhedspolitikken an:

- Jeg var indstillet på at give Trump en chance. Jeg sagde det også: Lad os nu give manden en chance, han er dog valgt, lyder det fra Anders Fogh Rasmussen.

Han deltog tirsdag aften i et arrangement hos den liberale tænketank Cepos i forbindelse med genudgivelsen af bogen "Fra socialstat til minimalstat". Her blev spørgsmålet om Trumps første fem måneder som præsident et af emnerne.

Og det er en anderledes tone Fogh nu anlægger:

- Jeg er dybt frustreret over, hvad der foregår i Washington, siger Anders Fogh Rasmussen.

Han mener, at Trump gjorde det rigtige, da han kom til magten. Truslerne om at overlade de europæiske landes sikkerhed til dem selv blev tonet ned. Og Trump udnævnte ifølge Fogh "nogle fornuftige folk til sit sikkerhedsteam".

- Han bombede i Syrien, han bombede i Afghanistan, og han truede Nordkorea. Og jeg tænker: Nu er han ved at være på rette kurs.

- Ikke fordi jeg synes, man skal gå rundt og true hele tiden. Men jeg synes lige præcis, at når Assad overtræder den røde linje, så skal han også mærke konsekvenserne. Det var det, Obama gjorde forkert, siger Fogh.

Hans optimisme blev dog vendt til dyb bekymring, da Donald Trump i slutningen af maj deltog i et stort Nato-topmøde i Bruxelles:

- Da Trump kom til Bruxelles, skulle han foran alle Nato-lederne sende en meget klar besked om, at den amerikanske forpligtelse over for alliancen er uændret.

- Samtidig skulle de europæiske lande have sagt, at vi europæere gerne vil betale noget mere til forsvaret. To procent af bnp. Den dobbeltbesked til Putin ville have været rigtig god. Det svigtede han, siger Anders Fogh Rasmussen.

Han frygter, at det kan få alvorlige konsekvenser:

- Jeg ved ikke, hvad retning det går. Vi kan opleve et positivt scenarie, hvis amerikanerne igen vil tage globalt lederskab. Vi kan opleve et meget negativt scenarie, hvis de ikke vil.

- For vi ved, at når der mangler amerikansk lederskab i verden, så efterlader vi et vakuum. Og det bliver fyldt ud af the bad guys. Altså Assad, Putin, Kim Jong-un, terrorister og alle mulige mærkelige.

- De begynder at operere, når amerikanerne trækker sig tilbage. Det er nøjagtigt det samme, der skete i 30'erne op til Anden Verdenskrig, hvor de også havde isolationisme som den drivende kraft under overskriften America first, siger Anders Fogh Rasmussen.