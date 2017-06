Drop radioen når katastrofen sker - men husk mobilen

I mange år har et af Beredskabsstyrelsens gode råd i tilfælde af katastrofesituationer været, at man skal sørge for at have en batteridrevet radio i hjemmet, så man kan orientere sig, selv om strømmen er gået.

Men i takt med den teknologiske udvikling er der kommet langt bedre kommunikationskanaler. Derfor har Beredskabsstyrelsen moderniseret sine anbefalinger.

Nu hedder det i stedet, at man skal sørge for at have sin smartphone på sig.

Den er nemlig meget mere anvendelig, forklarer Thomas Dybro Lundorf, der er chef for styrelsens Center for Krisekommunikation.

- Mobiltelefonen er blevet en vigtig del af vores personlige beredskab. Og med en smartphone kan man kommunikere på mange flere kanaler og på den måde blive klogere på, hvordan man skal forholde sig, siger han.

En smartphone kan foruden at foretage telefonopkald også bruges til at sende beskeder, høre radio og se tv samt tjekke hjemmesider og sociale medier.

Især sidstnævnte har vist sig at spille en vigtig rolle i forbindelse med katastrofer.

- Sociale medier kan bruges til at sprede vigtig information, eksempelvis om oversvømmelser på metrostationer eller befærdede veje.

- Men de har også et dårligt ry, fordi de også kan bruges til at sprede rygter og forkerte oplysninger, siger Thomas Dybro Lundorf.

Af samme årsag indeholder de nye beredskabsråd også anbefalinger til, hvordan man skal bruge sociale medier i en krisesituation.

Det handler blandt andet om at hjælpe til skabe overblik, dele billeder med omtanke og at være kildekritisk.

Beredskabsstyrelsen har desuden udgivet appen Mobilvarsling, der kan give besked om ulykker i nærheden.

Og så er det også en god idé at sørge for, at telefonen kan holde strøm så længe som muligt ved at anskaffe sig en såkaldt powerbank, der kan lade telefonen op, når batteriet er ved at være fladt.