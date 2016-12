Dronningen: Tag imod flygtninge og hjælp dem til rette

De mange flygtninge, der de senere år er kommet til Danmark, fyldte en del i dronning Margrethes nytårstale ved udgangen af 2016.

Her mindede regenten om, at de har brug for hjælp, hvis de skal falde til. Men også, at det er i orden at stille krav til de nye medborgere.