Dronningen: Kulturby giver Aarhus international klasse

Kulturhovedstaden er en gevinst for Aarhus og kommer ifølge dronningen til at sætte sig varige spor i byen.

Aarhus bliver en by med international klasse, når landets næststørste by springer ud som europæisk kulturhovedstad.

- Den Europæiske Kulturhovedstad vil være en milepæl i Aarhus' historie, siger dronningen foran 1300 særligt indbudte gæster i Musikhuset.

- Med Landsudstillingen i 1909 viste byen sin vilje til at ville udvikle sig, og det har man stædigt fulgt op på siden.

- Med det nuværende projekt flytter byen sig fra at være "en større by i Jylland" til at blive en international by i Europa, siger dronningen.

Hun kalder programmet for kulturhovedstaden for "et af de mest ambitiøse kulturprojekter, der finder sted i Europa".

De mange kulturelle aktiviteter under overskriften "Rethink" (gentænk, red.) kommer ifølge dronningen til at sætte et "varigt og meget nærværende aftryk i byens historie".

Temaet er en opfordring til os alle om at genoverveje, om vi kan løse dagligdagens opgaver og udfordringer på en anden måde, end vi plejer at gøre.

Det kræver også, at vi er modtagelige for input udefra, lyder det fra dronningen.

Dronningen kommer også ind på sit nære forhold til Aarhus.

- Aarhus har altid stået mit hjerte nær, siger dronningen og nævner sin studietid i Aarhus for mere end 50 år siden.

Kongefamilien er også hyppige gæster i Aarhus, når residensen forlægges til Marselisborg Slot.

- Jeg glædes hvert år over den hjertelige måde, byen tager imod min familie og mig, når vi tager ophold på Marselisborg, siger dronning Margrethe, der runder talen af med denne opfordring til aarhusianerne:

- Kom så, Aarhus!

Efter det officielle arrangement i Musikhuset begynder den folkelige del af åbningen klokken 19.

Det sker med et optog med tusindvis af mennesker, der begiver sig af sted fra Musikhuset mod havnen.