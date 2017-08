Drikkevand er forurenet af sprøjtegift flere steder i landet

- Der er desværre en rigtig stor udbredelse, og det er tilsyneladende en rigtig træls situation det her, siger direktør for Danva Carl-Emil Larsen.

Pesticidet, som er fundet i prøverne, hedder desphenyl-chloridazon.

Stoffet stammer fra et ukrudtsmiddel, der i dag er forbudt i Danmark, men som fra 1960'erne og indtil 1996 har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg.

I Tyskland er stoffet fundet i 80 procent af de prøver, hvor man har kigget efter det, oplyser Danva.

- Jeg frygter, at når man begynder at analysere på det her stof, så vil vi finde det i stor udstrækning, hvor man har dyrket roer. Det er hele det sydlige Danmark, siger direktør for Danva Carl-Emil Larsen.

Målingen ved Dalumværket viste en koncentration af stoffet på 0,14 mikrogram per liter. Grænseværdien for pesticidet er 0,1 mikrogram per liter.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der skal være tale om langt højere koncentrationer, før det er sundhedsfarligt.