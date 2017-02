Artiklen: Drenge er fængslet for at røve bil med splatterpistol

Drenge er fængslet for at røve bil med splatterpistol

Københavns Politi håber at have stoppet en gruppe drenge, som har truet sig til biler.

Med en splatterpistol skal de lørdag aften have truet en kvinde til at udlevere sin bil.

Med anholdelsen håber politiet at have sat en stopper for en ny tendens, hvor en gruppe drenge plager og truer bilejere.

Mandagens grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg er foregået bag lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, oplyser anklager Signe Egsgaard.

- Det er vores opfattelse, at der er medgerningsmænd på fri fod, siger hun.

Dommeren har besluttet at varetægtsfængsle begge drenge i 14 dage.

Den ene er anbragt i en institution for unge, mens den anden skal opholde sig i en afdeling for unge i Vestre Fængsel, indtil der er plads på en institution.

Tidligere søndag har Københavns Politi fortalt om flere tilfælde, hvor bilister plages af drenge, der truer med en splatterpistol.

Det seneste offer, en kvinde, mistede sin bil lørdag aften. Først søndag aften blev den fundet igen - efter et uheld på Skoleholdervej.

I den forbindelse fik politiet fat i ni unge mellem 11 og 17 år, har efterforskningsleder Gunnar Nørager oplyst mandag morgen. De sociale myndigheder og flere forældre blev kaldt til samtale på politistationen på Bellahøj.

- Vi har haft i alt fem tilsvarende tilfælde, hvor bilister på den måde har følt sig tvunget til at udlevere deres køretøj, siger Gunnar Nørager.

- Vi er glade for at have smadret den her trend, som det tyder på, at det var ved at udvikle sig til, siger han.