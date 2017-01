To politifolk er anklaget for at have udøvet vold i forbindelse med anholdelsen af en dengang 16-årig dreng. De nægter sig skyldige. Foto: Free/Pressefoto Rigspolitiet

Dreng i politivoldssag: Jeg blev slået i politibilen

Sidste år blev en dengang 16-årig dreng anholdt. To politifolk nægter at have slået ham under anholdelsen.

Danmark - 31. januar 2017 kl. 15:34 Af Ritzau

To politifolk, der begge nægter sig skyldige, er anklaget for at have udøvet vold mod en dengang 16-årig dreng under en anholdelse på Lolland i 2016. Drengen forklarer tirsdag i Retten i Nykøbing Falster, at han blev slået, da han sad inde i politibilen med håndjern på.

- Jeg fik et eller to slag i bilen. Og så tog jeg skulderen op og fik slag i siden ved ribbenene. - Når jeg spørger, hvorfor jeg bliver slået, så får jeg at vide, at det gør jeg heller ikke, lyder det fra drengen i retten. Drengen har svært ved at genkalde sig alle detaljer fra episoden, og han må mere end en gang svare, at det kan han ikke huske til forsvarer Stine Gry Johannessons spørgsmål. Det var 10. juni sidste år, at den dengang 16-årige dreng havde taget sin mors bil. Det endte ud i en politijagt, som stoppede, da drengen kørte ind i en lygtepæl ved en Silvan. Det er herefter, at den påståede vold skal have fundet sted. De to politifolk sparkede og slog ifølge anklagemyndigheden den 16-årige, da han lå på jorden. Drengens mor vidner også i retten tirsdag, hvor hun forklarer, hvad der skete, efter at hun havde hentet sin søn på politistationen i juni sidste år. - Så fortæller han mig, at han er blevet slået. Og så tænker jeg, at det kan ikke passe. Anklager Nana La Cour spørger, om hendes søn sagde, hvem der havde slået ham. - Begge betjente. Den ene havde klart været mere hårdhændet end den anden, siger hun. Det var dog ikke moren og hendes søn, der anmeldte sagen. Hun forklarer, at de ikke vidste, hvor de skulle gå hen. - Vi står med en 16-årig, der siger, at de her ting er sket. Vi vidste ikke, hvor vi skulle gå hen. Det ville være påstand mod påstand, siger hun. Det var derimod et vidne, der overværede hændelsen, som anmeldte episoden. Hun vidnede også i retten tirsdag, hvor hun fortalte: - Jeg kan høre den unge mand skrige: "Av, av, hvorfor slår du mig?" Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforskede derefter sagen. De to betjente på henholdsvis 39 og 40 år er tiltalt efter straffelovens paragraf 244, der handler om simpel vold. Der forventes at falde dom i sagen torsdag.