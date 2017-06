Dræbte kærestepar foran datter: Idømmes livstid

Geværet skulle ifølge den 26-årige bruges til at begå selvmord, men i stedet endte han med at rette det mod sin gravide ekskæreste og hendes nye kæreste og tage livet af dem.

En 26-årig mand havde et oversavet gevær liggende i sit bagagerum, da han skulle aflevere sin datter hos sin ekskæreste sidste år på Langeland.

Alexander Jensen er torsdag blevet idømt fængsel på livstid for at have begået dobbeltdrab.

Sagen har strakt sig over syv dage, selv om den dømte har erkendt forbrydelsen fra start.

Retten har lagt vægt på, at der var tale om forudgående planlægning, og at drabene var nøje planlagt og velovervejet. Det kunne man blandt andet se ved, at den dømte havde foretaget søgninger på nettet på lejemord og jalousidrab.

Anklageren krævede livstid, mens forsvareren nedlagde påstand om en fængselsstraf på 16 år.

Den 26-årige tog imod dommen med ryggen vendt mod tilhørerne, mens han kiggede ned i bordet.

Som sin afsluttende replik ville den dømte sige undskyld til de dræbte og deres familier.

- Jeg kan ikke ændre min handling, men I skal vide, hvor utrolig ked af det jeg er, og jeg forstår jeres vrede mod mig, sagde han grådkvalt.

Han sendte også en hilsen til sin datter:

- Undskyld for alt det jeg har udsat dig for. Jeg svigtede dig, når du havde allermest brug for din far, sagde han.

Under retsmøderne er det kommet frem, at bruddet med hans ekskæreste og forældremyndigheden over deres fælles seksårige datter har haft stor påvirkning på den dømte.

- Det der med at skulle flytte væk fra to personer, man elsker rigtig meget, påvirkede mig meget, sagde han under det første retsmøde om sin ekskæreste og deres datter.

Datteren var også til stede, da hændelserne fandt sted i april. Hun sad i bilen. Ifølge den dømtes forklaring til politiet spurgte datteren sin far:

- Far, hvorfor skød du mor?

Det er også kommet frem, at han har sendt flere sms'er til ekskæresten. I en af sms'erne stod der "jeg vil slå dig ihjel", skrevet på fransk.

Den 26-åriges forsvarer spurgte den dømte, hvad han ville bruge tiden i fængslet på, inden dommen blev afsagt.

- Det første jeg vil gøre er at forsøge at få det bedre med mig selv, svarede han.

Alexander Jensen har taget betænkningstid i forhold til at anke dommen.