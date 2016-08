Fyns Politi har offentliggjort dette foto af to af sten eller betonklodser, der tidligt søndag morgen 21. august blev smidt ned fra en bro over den fynske motorvej og ramte en bil med tre passagerer (arkivfoto).

Dræbende betonklods blev stjålet fra byggeplads

Kvinden i bilen mistede livet, mens manden ved rattet fik alvorlige kvæstelser. Kvinden blev 33 år. Parrets fem-årige barn fik mindre skrammer.

Forbrydelsen skete tidligt om morgenen søndag 21. august. Politiet har vurderet, at der var tale om en bevidst handling. Gerningsmanden må have indset, at det kunne være livsfarligt for trafikanter.

Både tip fra borgere og politiets egen efterforskning har ført til byggepladsen nær Tarup Centret i det nordvestlige Odense.

To af de 30 kilo tunge sten blev smidt ned på motorvejen. Og politiet håber nu at få hjælp til at afdække, hvornår stenene blev fjernet fra byggepladsen.

Stenene kaldes Danblok Type 2 og er produceret af IBF i Ejby.