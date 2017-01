En 41-årig syrisk mand er tiltalt for at have slået sin ekskone ihjel. Kvindens lig er dog aldrig blevet fundet. Foto: Free/Sydøstjyllands Politi

Drabstiltalt kunne ikke forstå hustru ville skilles

En syrisk mand er tiltalt for at have dræbt sin forsvundne ekskone. Manden nægter at have slået hende ihjel.

Danmark - 06. januar 2017 kl. 12:37 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden den 34-årige syriske kvinde Hediga Morad forsvandt sporløst i oktober sidste år, blev hun separeret fra sin syriske mand, der også er far til hendes to børn. Men separationen var ikke efter den 41-årige mands ønske. Fredag afgiver han forklaring i Retten i Nykøbing Falster. Han er tiltalt for at have slået Hediga Morad ihjel, selv om liget aldrig er fundet.

Gennem en tolk fortæller han om forholdet sin ekskone, som han har kendt, siden de var helt små. De blev gift i 2001. I november 2015 sendte Hediga Morad en begæring om separation. - Det var rigtigt skidt. Man står der og ved intet om, hvorfor hun vil skilles. Lige pludselig forsvinder din kone og siger, at hun vil skilles, siger den tiltalte eksmand. Manden, der i dag er varetægtsfængslet, har et stort gråt og sort skæg, og han er i retten iklædt en sort skjorte. Han nægter at have slået Hediga Morad ihjel. Hun boede på flere forskellige krisecentre med børnene og levede ifølge hende selv i et voldeligt forhold med manden, som hun også anmeldte for dødstrusler. I 2008 rejste manden fra Aleppo i Syrien til Italien, og senere kom konen og børnene med. Men da manden blev arbejdsløs, rejste de i sommeren 2014 til Danmark. Her fik de asyl, men under falske navne. - Jeg havde fået at vide, at hvis jeg gjorde sådan, så kunne jeg få opholdstilladelse, forklarer den tiltalte. Retssagen mod eksmanden fortsætter fredag efter middag, hvor eksmanden skal forklare videre. Sagen forventes afsluttet i slutningen af januar. Hediga Morad forsvandt, efter at hun 9. oktober skulle aflevere sine to børn hos manden i Vordingborg. Efter nogle måneder blev manden varetægtsfængslet og sigtet for drab.