Drabstiltalt kørte forsvundet kvindes Mastercard til Kiel

En syrisk drabstiltalt mand ville bruge forsvundet ekskones kort for at dække over falske navne, siger han.

Kortet skulle bruges for at dække over, at hun og hendes 41-årige syriske eksmand har søgt asyl med falske navne.

Det forklarer eksmanden i Retten i Nykøbing Falster onsdag. Han er anklaget for at have slået Hediga Morad ihjel, selv om hun aldrig er blevet fundet. Han nægter sig skyldig.

Eksmanden og Hediga Morad havde begge opholdstilladelse i Italien, men søgte asyl i Danmark i 2014 sammen med deres to børn som flygtninge fra Syrien.

Ved at bruge kortet, inden politiet selv ville finde frem til hende, kunne han undgå, at politiet ville tjekke eksempelvis fingeraftryk i Interpol, som kunne afsløre hendes rigtige identitet fra Italien, lyder mandens forklaring.

Han kørte først selv kortet til noget familie i Kiel i Tyskland. Derefter fik han en ven til at fragte kortet til Istanbul, forklarer han.

- Jeg var bange for, at man ville finde frem til det (med navnene, red.), inden man fandt frem til hende. Han (vennen, red.) skulle derfor tage ned til Kiel og sende kortet til Tyrkiet og bruge kortet i Tyrkiet, siger han.

Da kortet blev brugt i december 2015, sad han allerede selv varetægtsfængslet for drabet på kvinden. Det var derfor ikke ham selv, der brugte kortet.

- Skulle det se ud, som om at hun stadig var i live, vil anklager Anne Marie Fink gerne vide i retten.

- Jeg ved ikke, hvorfor i siger "i live". Der er ikke sket noget med min kone, som gør, at I skal sige på den måde, siger manden.

Ifølge eksmanden så han sidst Hediga Morad, da hun kom hjem til ham 9. oktober 2015 sammen med deres to børn. Dagen efter tog han ud for at handle, og da han kom hjem, var hun væk, fortæller han.

Samme dag meldte han hende savnet hos politiet. Om aftenen fandt han hendes Mastercard i sin bil, lyder forklaringen. Herefter kørte han kortet til Tyskland, men han fortalte ikke politiet om fundet af hævekortet.

- Alle de her problemer er udelukkende sket for, at man ikke skal finde ud af, at jeg har været i Italien.

- Hvis jeg havde fortalt det første dag, havde jeg måske ikke siddet i fængsel i så lang tid. Når et menneske fortæller små løgne, kan man ende ud i at skulle fortælle nogle store, siger den tiltalte.