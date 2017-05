Drabssigtet mor fra Lyngby varetægtsfængsles

Kvinden er sigtet for at have dræbt sin søn, der blev halvandet år gammelt.

Retsmødet blevet afholdt for lukkede døre, så det oplyses dermed ikke, om kvinden har forklaret sig i retten.

Bente Schnack ønsker ikke at oplyse, om kvinden tilstår eller nægter sig skyldig.

I et grundlovsforhør søndag var kvinden ikke i stand til at være til stede. Det skyldtes, at hun var blevet indlagt.

Her besluttede en dommer i hendes fravær, at hun skulle varetægtsfængsles i fire uger - men reglen siger, at en person selv skal fremstilles for retten, lige så snart det er muligt. Det var det, der skete tirsdag eftermiddag.

Fængslingen skal ske i såkaldt surrogat på et hospital, så kvinden kan modtage psykiatrisk behandling.

Angiveligt fandt forbrydelsen sted mellem midnat og klokken 5.36 søndag morgen. På det tidspunkt fik politiet en anmeldelse om, at der var sket noget på en bopæl på Kastanjevej i Lyngby.

Da betjentene kom frem, besluttede de at indlede en drabsefterforskning.

Nordsjællands Politi var søndag tilbageholdende med at frigive oplysninger om sagen, som man betegnede som "en intern familiemæssig episode".

- Der er sket noget internt familiemæssigt, som vi undersøger for at få de rette proportioner i sagen, sagde efterforskningsleder Mogens Mogensen.

Ifølge Ekstra Bladet går sigtelse på, at kvinden kvalte sin søn med hænderne.