Drabsmistænkt bliver udleveret fra Holland i næste uge

- Dansk politi skal til Holland på tirsdag for at hente den mistænkte. Og så bliver han fremstillet i grundlovsforhør dagen efter, siger politikommissæren.

En 34-årig mand, der er mistænkt for at have begået et drab i Center Sandholm i oktober sidste år, bliver hentet til Danmark i næste uge.

Det er tre af politiets efterforskere, der rejser til Holland for at hente den mistænkte.

Det var 2. oktober sidste år, at en 46-årig somalisk mand blev fundet død på sit værelse i Center Sandholm. Han var blevet stukket adskillige gange med kniv.

Politiet mistænkte den 34-årige irakiske mand for drabet og valgte derfor et par dage senere at offentliggøre hans navn og billede.

Det gav pote i slutningen af oktober, hvor manden blev anholdt og varetægtsfængslet af hollandsk politi.

Siden da har dansk politi arbejdet på at få manden udleveret. Det har trukket ud, da den 34-årige mand havde fået en dom i Holland, som han først skulle afsone.

Derudover nægtede han at lade sig udlevere til Danmark, hvilket også fik processen til at trække lidt ud.

Men godt tre måneder efter mandens anholdelse er udleveringen nu gået i orden, og i næste uge bliver han fremstillet i grundlovsforhør.

Det kan måske kaste lys over, hvad der gik forud for drabet, som stadig er uklart.

Politiet har tidligere sagt, at efterforskningen har tydet på, at drabet udsprang af en "hændelse" mellem de to mænd.

Den 34-årige mand, der er irakisk statsborger, har også tidligere boet på Center Sandholm.