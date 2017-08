Drabsdømt rocker frygter dårlige forhold i fransk celle

Risikoen for umenneskelig behandling i et fængsel i Sydfrankrig er så stor, at en dansk drabsdømt rocker protesterer imod at lade sig udlevere.

- De overholder ikke de rettigheder, man skal have, siger advokat Berit Ernst.

Hun henviser til artikler fra magasinet M!, Information og Berlingske.

Ian Ramm Hansen, der har haft rollen som såkaldt krigsminister, er for tiden bag danske tremmer.

Han er idømt fængsel på livstid for drabene på tre unge mænd i en lejlighed. De blev en nat i november 2015 skudt med revolver og gevær, mens de lå og sov.

Gerningsmændene sneg sig ind i lejligheden via et stillads. Ramm Hansen har anket byrettens dom til Østre Landsret og vil frifindes.

Men også den franske anklagemyndighed vil have ham straffet. Danskeren deltog nemlig i et overfald på en mand og en kvinde i den gamle havn i Marseilles i sommeren 2014, hævdes det.

Manden mistede synet på venstre øje, og derfor er danskeren anklaget for vold, idet han skal have banket offeret med en stol.

Frankrig ønsker ham udleveret til en straffesag. Et andet medlem af Bandidos blev i juni sendt til Frankrig i samme sag.

Tirsdag siger Ian Ramm Hansen, at han og syv andre kammerater var taget til Frankrig for at deltage i en Bandidos-fest. Under en druktur mødte de nogle lokale.

- Lige pludselig råber en af mine kammerater "de har taget mit Rolex-ur", siger han. De festende rockere mistede også en guldkæde.

- Vi løber rundt i gaderne og kommer i klammeri med sigøjnerne, siger rockeren, der ikke undlader at gøre opmærksom på, at han fortsat har et ar i baghovedet, fordi han selv blev slået.

Advokat Berit Ernst bygger sin protest på en afgørelse, som Højesteret traf i foråret. På grund af ringe pladsforhold i rumænske fængsler, skulle tre kvinder og en mand ikke udleveres.

Anklager Søren Harbo er ikke imponeret over de artikler, som advokaten fremlægger.

- Det er grænsende til det useriøse, bemærker han.

Dommeren siger, at han vil træffe afgørelse 15. august.

Hvis han udleveres til den franske sag, kan han afsone en eventuel straf i Danmark ved siden af dommen på livstid.

Et par rockere, kæresten, moren og andre er mødt op i retten.

"Ses, brormand", lyder deres hilsen.