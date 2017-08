Drabschef: Kvindetorso kan være Kim Wall

Han fortæller samtidig, at arme, hoved og ben er blevet fjernet ved en "bevidst afskæring".

Torsoen skyllede mandag eftermiddag i land på det sydvestlige Amager, der vender ud mod Køge Bugt.

Her har politiet søgt efter Kim Walls lig. Opfinderen Peter Madsen har nemlig fortalt, at hun døde i en ulykke under en sejltur med hans hjemmebyggede ubåd "Nautilus".

Torsoen blev mandag aften underkastet et retslægeligt ligsyn. Og tirsdag er man gået i gang med at obducere den. Obduktionen ventes afsluttet sidst på eftermiddagen eller først på aftenen tirsdag.

- Længden på torso gør, at der ikke er noget, der taler imod, at det kan være Kim Wall. Men vi ved det ikke endnu, lyder det fra Jens Møller.

Efterforskningslederen udtaler sig i en videopressemeddelelse, som Københavns Politi har valgt at distribuere via YouTube. Der har altså ikke været mulighed for pressen for at stille opfølgende spørgsmål til Jens Møller.

I meddelelsen fortæller Jens Møller yderligere, at der er blevet udtaget prøver fra torsoen med henblik på at foretage en dna-undersøgelse. Resultatet af den ventes at foreligge onsdag.

- Det skal så matches med dna-materiale fra Kim Walls omgivelser - noget, vi har indhentet tidligere på ugen - for at se om der er et match. Og det ved vi altså først i morgen tidlig (onsdag, red.), siger Jens Møller.

Københavns Politi har sigtet Peter Madsen for drab. Han nægter sig skyldig.

Han blev 12. august varetægtsfængslet efter et lukket retsmøde i Københavns Byret. Mistanken om drab var ikke tilstrækkeligt begrundet, men retten mente, at der var grund til mistænke Madsen for at have begået uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Det nægter Madsen sig også skyldig i.

Hvordan det nærmere skulle være foregået, er endnu uvist. Men mandag valgte byretten at løfte en smule af sløret i sagen.

Højst usædvanligt tillod retten nemlig, at nogle få oplysninger fra Madsens ellers hemmeligholdte forklaring blev lagt frem offentligt.

Det viser sig, at Madsen har fortalt, at der skete en ulykke om bord på ubåden. Derefter bortskaffede han liget i vandet.