Dong: Rigsrevisionen punkterer alle myter om os

Dong Energys administrerende direktør, Henrik Poulsen, glæder sig over rapporten fra Rigsrevisionen:

- Rigsrevisionens grundige rapport punkterer de myter om Dong Energy, som er opstået i kølvandet på kapitaludvidelsen og børsnoteringen, siger han i en skriftlig kommentar.

- Nu ser vi frem til at kunne lægge spekulationer og mytedannelser bag os og i stedet fokusere på det, som vi brænder allermest for, nemlig at udvikle Dong Energy til en globalt førende virksomhed inden for grøn energi.

Det vakte stor politisk ballade og massiv kritik, da staten i 2014 solgte en del af Dong til blandt andet den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Energiselskabet blev solgt for billigt, lød kritikken.

Flere partier har kritiseret processen for at være dårligt tilrettelagt og være årsag til, at den danske statskasse er gået glip af et milliardbeløb.

Ifølge bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen fra Dong Energy giver Rigsrevisionens beretning "en nuanceret beskrivelse af forløbet":

- Og børsnoteringen viser også, at de beskyldninger, der har været fremsat mod Dong Energys ledelse, har været grundløse, siger han i en skriftlig kommentar.

- Jeg håber, at den fortsatte debat i medierne og blandt meningsdannere vil basere sig på beretningens faktuelle redegørelse.