Don Ø og Glistrup vinder slag i Højesteret i Parkensag

Højesteret afviser, at selskab kan indføje et erstatningskrav i ankesag. Kravet var ikke med i byretssagen.

Selskabet ville i forbindelse med en retssag i Østre Landsret rejse et krav på 83 millioner kroner. Penge, som selskabet mener at have til gode på grund af manipulation med aktiekurser. Retssagen, der er en ankesag, blev indledt i august.

Shippingselskabet Clipper Group får ikke lov til at rejse et millionkrav i forbindelse med en straffesag mod forretningsmændene Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup. Højesteret har sagt nej, oplyser Glistrups forsvarer, Andro Vrlic.

Sidste år blev den tidligere fodboldboss Flemming "Don Ø" Østergaard og Jørgen Glistrup, der er søn af den navnkundige afdøde politiker Mogens Glistrup, idømt fire og seks måneders fængsel i sagen. Selskabet Parken Sport og Entertainment fik en bøde på en million kroner i sagen.

Det hele drejer sig om, at Parken tilbage i 2007 og 2008 ifølge anklagemyndigheden manipulerede med kursen på Parken-aktien ved at købe 95.000 styk.

I september sidste år frifandt Københavns Byret de to mænd og selskabet for en betydelig del af de påståede manipulationer. Men retten vurderede dog, at der var afgivet 49 manipulerende handler i efteråret 2008. Glistrup blev gjort ansvarlig for 32, Østergaard for 15.

To andre mænd blev i sagen idømt betingede fængselsstraffe på 30 og 40 dage, mens selskabet FIH Erhvervsbank blev frifundet.

Østergaard, Glistrup og Parken valgte at anke dommen til Østre Landsret. De vil frifindes.

I forbindelse med ankesagen har selskabet Clipper Group så meldt sig på banen med et erstatningskrav på 83 millioner kroner. Selskabet mener at have mistet beløbet på grund af nogle aktiekøb i januar og maj 2008.

Clipper havde ikke fremsat kravet i forbindelse med byretssagen, og i sommer afviste Østre Landsret så at medtage kravet i ankesagen. Det er den afgørelse, som nu er blevet stadfæstet af Højesteret.