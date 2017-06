Domstole skal løse konfliktfyldte skilsmisser hurtigt

Det er meldingen fra regeringen, som tirsdag præsenterer et udspil til et nyt skilsmissesystem.

Det skal være slut med skilsmissesager, hvor konflikterne mellem forældrene hober sig op, og sagen har lange udsigter til at slutte.

Her skal barnet i fokus, lyder det fra børne- og socialminister Mai Mercado (K) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Det ny system består af to dele: Familieretshuset, der erstatter Statsforvaltningen, og Familieretten, som ligger i byretterne.

Familieretshuset skal desuden behandle simple sager og rumme en børneenhed.

Det er godt, at domstolene kommer ind over de mest problemfyldte skilsmisser, mener Pape.

- Når uenigheden om børnene går helt i hårdknude, og konflikten er aller mest voldsom, er der behov for, at domstolene træffer en klar afgørelse med domstolenes særlige fokus på retssikkerhed, siger Pape.

- Men det betyder ikke, at alle sager bedst behandles i domstolssystemet. I langt størstedelen af sagerne har familierne behov for en anden form for hjælp end en dom.

- Med den nye model har vi fundet den rette balance med en klar og gennemskuelig proces, hvor der tages afsæt i den enkelte families behov, siger han.

Børneenheden skal være børnenes kontakt til systemet. Her vil der være børnesagkyndige psykologer eller rådgivere.

Derudover skal sagerne screenes. Her fastslås det, hvilke problemer og behov familien har.

Systemet bliver helt anderledes end i dag, fordi domstolene får lov at afgøre de konfliktfyldte sager. Det skal forhindre, at børnene bliver klemt, siger Mercado.

- For mange børn bliver klemt i konflikten mellem forældrene, når de går fra hinanden. I dag har vi et system, der ikke altid er med at løse konflikterne og nogle gange endda spænder ben. Det skal vi lave om.

- Vi skal have et enkelt, sammenhængende system, hvor forældrene på en gennemskuelig måde får den hjælp, der er brug for, og hvor der er særligt fokus på børnene.

- En skilsmisse er aldrig nem, og vi skylder børnene, at vores system ikke er med til at gøre det sværere, siger Mercado.